نجم مانشستر يونايتد على رادار دوري روشن .. التفاصيل كاملة

تفكر الأندية السعودية في دوري روشن، في التعاقد مع أحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف العام المقبل.

الاتفاق ينافس الأهلي

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

متى انضم كاسيميرو لـ مانشستر يونايتد ؟

وكان كاسيميرو انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وشهد دوري روشن السعودي للمحترفين صفقات من العيار الثقيل بهدف إعلاء القيمة التسويقية للدوري السعودي، ليس فقط في آسيا بل في العالم كله.

البداية كانت بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من العام الجاري، وكانت تلك الصفقة بمثابة حجر الأساس لبناء دوري تنافسي قوي، ثم بعد إطلاق مشروع خصخصة الأندية الرياضية تم جلب صفقات عالمية من العيار الثقيل مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا لنادي الهلال والفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي لنادي الاتحاد بجانب إحضار المدرب الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد لتدريب نادي الاتفاق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر في إحصائية له أنه ما يقرب من 201 لاعبًا انضم لـ دوري روشن مقابل 875 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة سوق الانتقالات في السعودية ما يقرب من مليار و26 مليون دولار بحسب ما ذكره موقع Transfer Market.

يذكر أن الدوري السعودي “دوري المحترفين” حل في المركز الثامن ضمن أعلى الدوريات إنفاقًا على ضم اللاعبين في آخر 10 سنوات حيث جاء “الدوري الإنجليزي أولًا برصيد 27 مليار دولار، الدوري الإيطالي ثانيًا برصيد 12 مليار دولار، الدوري الإسباني ثالثًا برصيد 9 مليار دولار، الدوري الألماني رابعًا برصيد 8 مليار دولار، الدوري الفرنسي خامسًا برصيد 7 مليار دولار، الدوري الصيني سادسًا برصيد ملياري دولار، الدوري البرتغالي سابعًا برصيد مليار و800 مليون دولار، الدوري السعودي ثامنًا برصيد مليار و700 مليون دولار، الدوري الروسي تاسعًا برصيد مليار و700 مليون دولار، الدوري الهولندي عاشرًا برصيد مليار و500 مليون دولار”.