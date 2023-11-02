نجوم الاتفاق يحفزون الجماهير لحضور المباراة الأولى بالملعب الجديد

حرص نجوم الاتفاق، على تحفيز الجماهير لحضور أولى مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه الجديد، مساء يوم السبت المقبل.

نجوم الاتفاق يطالبون الجماهير بالحضور

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لخوض مباراته الأولى على ملعبه الجديد، حيث سيُلاقي الرائد، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لعدد من نجوم الفريق، وهم يطالبون الجماهير بالحضور ودعم الفريق في المباراة الافتتاحية بالملعب الجديد، وعلق قائلًا: نجومنا حاضر للاتفاق.. أنت حاضر؟”.

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الاتفاق، قامت بتوجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية؛ لحضور حفل تدشين الملعب الجديد، حيث سيبدأ التواجد منذ السادسة مساء، على أن ينطلق الحفل عند الساعة السابعة والنصف.

الفريقان بدوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد فارس الدهناء في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع النتائج، ويتذيل الترتيب بـ5 نقاط.