نجوى إبراهيم بعد تعرضها للتنمر : “عندي سرطانات وهموت قريب”

اشتكت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم من تعرضها إلى موجة شديدة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في برامج فضائية.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بالردود السلبية على ظهورها في أحد البرامج ولم تكن تتصور كل هذا الكم من الإساءة وتابعت: “فيه حوالي 500 شخص من اللي علقوا يحتاجوا العلاج النفسي ” في إشارة منها إلى ضراوة الهجوم الذي تعرضت له.

رد نجوى إبراهيم

وقالت المذيعة المصرية التي عرفت باسم ماما نجوى إنها تعاني “السرطان وستموت قريبًا” بحسب وصفها مشيرة إلى أنها ستعتزل يومًا ما وأن الاعتزال قرار يتخذه الإعلامي في وقت ما من حياته.

وقالت ماما نجوى: “أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.. إنتو عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لأني اتخنقت مش على آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم”.

دعم ماما نجوى

وفي المقابل لاقت ماما نجوى دعمًا كبيرًا من قبل العديد من المتابعين حيث قال الفنان صلاح عبدالله: “اللي قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه” ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك “بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة” وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي انتشر”.

فيما قالت مريم بنت السيد: “الله يمتعها بصحتها وعافيتها، أجمل ماما نجوى الإنسانة البشوشة الواحد لما بيشوفها لازم يبتسم ويتأمل جمالها النابع من قلبها الأبيض”.

وقال محمد أحمد: “ماما نجوى دي طيف من الزمان الجميل زي أبلة فضيلة كده صوتهم ملائكي أي حد صغير ولا كبير لازم ينجذب لروحهم الطيبة كل سنة وإنت طيبة يا قمر القمرات”.