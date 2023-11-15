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نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تقوم بكل الاستعدادات والاحتياطات لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة على المنطقة خلال الساعات المقبلة.

من جهتها، قالت أمانة جدة في تصريحات إلى الإخبارية: إنه تم نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة.

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طقس جدة

وجّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا- إنذار أحمر- بشأن هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ- بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 12 من صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

طقس مكة

في السياق ذاته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وبين أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة- الطائف- الجموم- الكامل- أضم- العرضيات- ميسان- جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة)، وذلك ابتداء من أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس.

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