نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند نصائح وإرشادات لتفادي المشاكل الصحية بالشتاء فوز ثمين لـ شاختار ضد برشلونة مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال محمود عباس الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على طريقتهم الخاصة بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي احسب قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع قبل إيداع الدفعة 72 تاليسكا يسجل الهاتريك لـ النصر
أصدر تجمع حفر الباطن الصحي عددًا من النصائح والإرشادات؛ لتفادي المشاكل الصحية التي تحدث لجسم الإنسان خلال الموجات الباردة، وذلك مع بدء دخول فصل الشتاء.
وشدد التجمع عبر حسابه بمنصة إكس، ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء؛ والإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف، وتجنب إشعال الحطب أو الفحم في المكان المغلق، مع تناول غذاء غني بالألياف والبروتين؛ مثل اللحوم والخضروات والفواكه والشوفان والبقوليات، إضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل عام لتقوية المناعة.
وتواصل مكونات تجمع حفر الباطن الصحي من مستشفيات ومراكز صحية؛ بحملات إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية مباشرةً طوال فترة الدوام الرسمي، إضافة إلى الحملات الميدانية بالأماكن العامة التي خصصها التجمع لحملة إعطاء لقاح الإنفلونزا عبر الفرق الصحية.