نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

عبرت نضال الأحمدية، رئيس تحرير مجلة الجرس، عن انزعاجها من جمهور الفنانة اللبنانية إليسا الذي ينتقد المجلة ورئيسة تحريرها بشكل جعل الأحمدية تشكل أن إليسا هي من يدير تلك الحملات.

تهديد نضال الأحمدية

وقالت الأحمدية: لولا صداقتنا بـ إليسا وثقتنا بها وبأخلاقها وترفعها.. لجعلَنا بعضٌ من جمهورها نعتقدُ انها تديرهم ضدنا.. مجموعة من عشاق إليسا يعانون من اضطرابات سلوكية ويحتاجون إلى زجهم جماعات في مستشفيات المجانين. أي تطاول على مؤسستنا وعلينا سنلجأ الى مقاضاة المتطاول في أي بلد كان”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الأحمدية حيث قال إسماعيل: “شريحة من جمهور ملكة الإحساس مكانهم المناسب هو المستشفى وليس مواقع التواصل الاجتماعي يؤذون الصالح والطالح وأنا أشك أن يكون لملكة الإحساس يد في هذه التفاهة ولكن حبذا لو كتبت (إليسا) لهم تغريدة تنهيهم عن أفعالهم المؤذية كتير ناس كرهت إليسا من وراءهم”.

أين الهجوم ؟

على الجانب الأخر رد عبر عدد من جمهور إليسا رفضهم هذه الاتهامات حيث قال أحدهم: “وين الهجوم؟؟ وحتى لو فرضنا صار هجوم من كم شخص فاتح حساب وهمي فمش محرزة أنك تنزلي تويتة تهاجمي فيها الفانز وتسببي مشاكل من ولا شي!”

فيما قال متابع آخر: “عزيزتي مشاكلك الشخصية حليها لوحدك ما تدخلي إليسا بالموضوع”

أما إليسا فقد أعادت تغريدة الأحمدية وعلقت عليها بالقول: “أنا معك” في إشارة إلى رفضها أي تطاول أو إساءة من قبل أي متابع.