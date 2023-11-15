نظام الحجز الإلكتروني موحد في سكني

أكد برنامج سكني أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.

وشدد سكني عبر منصة إكس على أنه يستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الإشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.

سكني

ويقدم برنامج سكني خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري)، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط هنا، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

يذكر أن “سكني” أتاح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج، ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيًّا من خلال زيارة الرابط هنا، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية.