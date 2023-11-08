نظرة إيجابية من أوبك+ لنمو الطلب على النفط

طرحت منظمة “أوبك+” نظرة إيجابية لنمو الطلب على النفط، رغم الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فيما يستعد التحالف لاجتماعه الوزاري المقبل.

تفاؤل بشأن أسعار النفط

وقال أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص، خلال مشاركته في “مؤتمر أرغوس الأوروبي للخام” في لندن اليوم الأربعاء: إن “أداء الاقتصاد العالمي، رغم التحديات، لا يزال جيدًا، ما يجعلنا متفائلين للغاية لناحية الطلب على النفط”، بحسب “بلومبرغ”.

وأكد الغيص أنه لا يمكنه استباق نتائج الاجتماع الوزاري القادم لـ”أوبك+” في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر. وأضاف: “كل ما يمكنني قوله الآن إننا نواصل مراقبة أساسيات العرض والطلب يوميًّا، وعندما يجتمع الوزراء في فيينا نهاية الشهر، سيراجعون كافة البيانات ويتخذون التدابير المناسبة”.

قرار الخفض الطوعي

يمكن أن يشهد اجتماع “أوبك+” التالي اتخاذ روسيا والسعودية قرارًا باستمرار مواصلة الخفض الطوعي الإضافي للمعروض النفطي خلال عام 2024.

وأعلن البلدان، يوم الأحد الماضي، عن التزامهما بتخفيضات الإنتاج البالغ إجماليها 1.3 مليون برميل نفط يوميًّا حتى نهاية ديسمبر، بما يمثل إعادة تأكيد على الخطة التي تمّ إقرارها قبل شهرين. وتُضاف هذه التخفيضات إلى خفض الإنتاج الذي اتفق عليه كامل أعضاء التحالف، ويستمر حتى نهاية العام المقبل.

الاقتصاد الصيني يدعم نمو الطلب

وتابع الغيص: “أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يحقق أداءً جيدًا للغاية، وقد تكون أوروبا تكافح قليلًا. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فما زالت التوقعات تُشير إلى تحقيقه نموًّا بمعدل 4.5% إلى 5%. وبالتالي، يستمر الطلب الإجمالي للطلب على النفط عالميًّا في الارتفاع بشكل كبير.

عادةً ما تجتمع أوبك+ لاتخاذ قرارات بشأن مستويات الإنتاج، سواءً لزيادة الإنتاج لزيادة العرض وخفض الأسعار، أو لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط في حال كانت منخفضة بشكل مفرط. تمر تلك القرارات بمراجعات دورية بناءً على التطورات في سوق النفط والاقتصاد العالمي.

تأثير أوبك بلس على السوق العالمي

تعتبر أوبك+ منظمة هامة في سوق النفط العالمي، حيث تؤثر قراراتها في أسعار النفط وبالتالي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والاقتصادات العالمية.

أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط عن طريق ضبط مستويات الإنتاج. يجتمع أعضاء أوبك+ بانتظام لاتخاذ قرارات بشأن مستوى الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق النفطية ومنع ارتفاع أو انخفاض حاد في أسعار النفط.

دور أوبك بلس التاريخي

تشمل قرارات أوبك+ تحديد معدلات الإنتاج الشهرية للدول الأعضاء والتزامها بهذه المعدلات. تاريخيًّا، شملت تلك القرارات تخفيضات إنتاج النفط لتقليل الفائض في السوق ودعم الأسعار.

تلعب أوبك+ تلعب دورًا هامًّا في تشكيل السياسات النفطية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات الوطنية والعالمية وأسعار الوقود للمستهلكين.