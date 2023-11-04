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ضمن منافسات دوري روشن

نفاد تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
نفاد تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن بيع جميع تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الاتفاق ضد الرائد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى انتهاء عملية البيع، وعلق قائلًا: “جماهيرنا الوفية استنفذت كل التذاكر، وقالت كلمتها؛ حاضرين للاتفاق”.

وتُعد مباراة الاتفاق ضد الرائد اليوم، هي المواجهة الأولى التي سيخوضها فارس الدهناء على ملعبه الجديد، حيث قامت الإدارة بتوجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية للحضور، كما سيكون هناك حفل قبل انطلاق اللقاء.

تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد
نفاد تذاكر المباراة – المصدر @Ettifaq

الاتفاق يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق النقاط الثلاث وكتابة الفوز الأول على ملعب النادي، كما يسعى اللاعبون لمصالحة الجماهير بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 أمام النصر.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الريداوي الترتيب برصيد 5 نقاط.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

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