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نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد
المواطن - فريق التحرير

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، نقل مباراة التعاون ضد فريقي الفيحاء والفتح في الجولتين الـ 16 والـ18 من دوري روشن على الترتيب، إلى ملعبه الجديد.

وفي بيان رسمي نُشر عبر حساب “الدوري السعودي للمحترفين” في منصة “إكس” فقد وافقت لجنة المسابقات على نقل مباراتي سكري القصيم أمام كل من الفيحاء والفتح من ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة إلى ملعب نادي التعاون.

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ترتيب التعاون بـ دوري روشن

وبعد ختام منافسات الجولة الـ12، يتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 25 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 25 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 23 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 16 نقطة والفيحاء تاسعًا برصيد 15 نقطة، الشباب عاشرًا برصيد 15 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة وأبها في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

الطائي في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي والرياض في المركز الـ14 ولكل منهما 11 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.

 

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