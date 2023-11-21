نواف العقيدي يثير قلق جماهير النصر

أثار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نواف العقيدي، قلق الجماهير، بعد تعرضه لإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي.

إصابة نواف العقيدي

وأعلن المنتخب السعودي، بالأمس عن عدم استكمال نواف العقيدي للحصة التدريبية، بعد شعوره بآلام في الكتف، ويُرجح استبعاده من قائمة الأخضر لمواجهة الأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

قلق الجماهير بشأن إصابة العقيدي

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع إصابة العقيدي، حيث أبدت تخوفها من غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مُقبل على مواجهات قوية؛ أبرزها ديربي الرياض ضد الهلال.

الشهراني يُطمئن الجماهير

وعلق أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، على إصابة نواف العقيدي، قائلًا: “تعرض حارس المنتخب ونادي النصر لألم في الكتف وخرج من التمرين.. والعقيدي سبق وتعرض لإصابة في الكتف قبل 6 أشهر”.

وطمأن الشهراني الجماهير، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “الإصابة كانت التهاباً، وهي من الإصابات التي ممكن تتكرر خصوصاً لحراس المرمى.. سلامتك نواف بسيطة إن شاء الله”.