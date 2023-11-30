نور الرياض يعود ليضيء سماء العاصمة بأعمال فنية مذهلة في 5 مراكز

تستعد العاصمة لانطلاق احتفال نور الرياض 2023 أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، ابتداءً من 30 نوفمبر حتى 16 ديسمبر، والمعرض المصاحب من 30 نوفمبر حتى 2 مارس، لإثراء المشهد الفني والثقافي للملكة بـأكثر من 120 عملًا فنيًّا بمشاركة أكثر من 100 فنان من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًّا.

عرض خاص

وشهد مساء يوم الأربعاء إقامة عرض خاص في مركز الملك عبدالله المالي تمهيدًا لانطلاق احتفال نور الرياض، تضمّن عروضًا فنية بطائرات الدرون وعروضًا موسيقية، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي، والقيمين الفنيين، والفنانين، والشركاء.

تقام النسخة الثالثة من احتفال نور الرياض 2023 تحت شعار “قمرا، على رمال الصحراء” وبإشراف نخبة من القيّمين الفنّيين المحليين والدوليين جيروم سانس، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف وبيدرو ألونسو، وذلك في 5 مراكز في العاصمة وهي: مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار، وحي جاكس بالدرعية. ويضم الاحتفال معرض مصاحب تحت عنوان “الإبداع ينورونا، والمستقبل يجمعنا” في حي جاكس، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 مارس، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته بإشراف القيّم الفنيّ الرئيسي نيفيل ويكفيلد، والقيّم الفني مايا العذل، واللذين كانت لهم مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.

معرض فني مفتوح

وبهذه المناسبة صرّح المدير التنفيذي لبرنامج الرياض آرت، المهندس خالد الهزاني: “يحقق احتفال نور الرياض طموح العاصمة الفني في تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح، مُقدمًا للزوار تجارب فنية مذهلة لا تنسى”.

كما يضم الاحتفال أعمالًا فنية وأنشطة متنوعة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية، مؤكدًا بأن الاحتفال يساهم في الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، والاحتفاء بالإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع، ويُعد بمثابة منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف برنامج “الرياض آرت” ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في المملكة.

ويهدف احتفال “نور الرياض” لتنفيذ 1000 عمل فني في الأماكن العامة بمدينة الرياض، ويُعدّ إلى جانب “ملتقى طويق للنحت” من مشاريع برنامج “الرياض آرت” الذي يشتمل على 12 مشروعًا. وقد شهدت النسخ الماضية من احتفال “نور الرياض زيارة أكثر من 2,8 مليون زائر وحصد 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يضم الاحتفال في نسخته الثالثة 44 جلسة حوارية و122 ورشة عمل و13 تجربة إبداعية وأكثر من 1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات ويمكن لزوّار احتفال نور الرياض الوصول إلى كافة الفعاليات وحجز التذاكر المخصصة لكافة المراكز مجانًا عبر الموقع الرسمي للرياض آرت هنا.