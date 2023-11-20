نوع جديد من العقارب في السعودية فماذا تعرف عنه؟

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن اكتشاف نوع جديد من العقارب الذي اكتشفه فريق من المركز، وتمت تسميته نسبة إلى محمية مجامع الهضب حيث تم اكتشافه.

عقرب هضب

وأوضح المركز عبر حسابه في منصة “إكس”، أن عقرب هضب متوسط إلى كبير الحجم، وينتمي إلى عائلة بوثيدي “Buthidae”، ويتراوح طول هذا العقرب 66- 113 ملم.

كما أشار إلى أن لون العقرب أصفر أو أصفر مائل للبرتقالي، ويتميز بوجود سواد في الناحية الظهرية وبالعقلتين الرابعة والخامسة، وأن هذا النوع متوطن بالسعودية، وتم تسجيله كنوع جديد بمحمية مجامع الهضب التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأبان المركز أن هذا النوع من العقارب يختبئ تحت الأحجار في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف وجحور الحيوانات الأخرى نهارًا، وينشط ليلًا للبحث عن فرائسه، كما يتغذى على الحشرات.

محمية طبيعية

يشار إلى أن محمية مجاميع الهضب هي محمية طبيعة تقع شرق مدينة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتتميز المحمية بتضاريسها البركانية ذات الحمم الصخور الداكنة، والسهول الصحراوية الرملية، إلى جانب احتوائها على الكثير من القباب الجرانيتية المتقشرة.

ويتألف الغطاء النباتي للمحمية بشكل رئيسي من أشجار السنط الملتوي والطلح والسدر والسرح والبان، كما تشتمل الأنواع الحيوانية التي تعيش في المحمية على الذئب العربي، وثعلب روبل أو ثعلب الرمال، وغرير العسل، والأرنب البري، والوبر الصخري، والوشق، والنمس.