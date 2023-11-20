Icon

إقامة النسخة الرابعة من طواف العلا بمشاركة 119 دراجًا Icon منتخب إسبانيا يدعم جافي Icon متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن Icon 14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon مباراة واحدة تمنح المنتخب السعودي التفوق ضد الأردن في تاريخ المواجهات Icon المودة تطلق عائلة مودة الكرتوني في اليوم العالمي للطفولة Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية Icon وظائف إدارية شاغرة في المجدوعي القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينتمي إلى عائلة بوثيدي

نوع جديد من العقارب في السعودية فماذا تعرف عنه؟

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
نوع جديد من العقارب في السعودية فماذا تعرف عنه؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن اكتشاف نوع جديد من العقارب الذي اكتشفه فريق من المركز، وتمت تسميته نسبة إلى محمية مجامع الهضب حيث تم اكتشافه.

عقرب هضب

وأوضح المركز عبر حسابه في منصة “إكس”، أن عقرب هضب متوسط إلى كبير الحجم، وينتمي إلى عائلة بوثيدي “Buthidae”، ويتراوح طول هذا العقرب 66- 113 ملم.

قد يهمّك أيضاً
عقدة قارية تثير قلق مارسيلو جاياردو في الاتحاد

عقدة قارية تثير قلق مارسيلو جاياردو في الاتحاد

صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات المطر

صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات المطر

كما أشار إلى أن لون العقرب أصفر أو أصفر مائل للبرتقالي، ويتميز بوجود سواد في الناحية الظهرية وبالعقلتين الرابعة والخامسة، وأن هذا النوع متوطن بالسعودية، وتم تسجيله كنوع جديد بمحمية مجامع الهضب التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأبان المركز أن هذا النوع من العقارب يختبئ تحت الأحجار في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف وجحور الحيوانات الأخرى نهارًا، وينشط ليلًا للبحث عن فرائسه، كما يتغذى على الحشرات.

محمية طبيعية

يشار إلى أن محمية مجاميع الهضب هي محمية طبيعة تقع شرق مدينة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتتميز المحمية بتضاريسها البركانية ذات الحمم الصخور الداكنة، والسهول الصحراوية الرملية، إلى جانب احتوائها على الكثير من القباب الجرانيتية المتقشرة.

ويتألف الغطاء النباتي للمحمية بشكل رئيسي من أشجار السنط الملتوي والطلح والسدر والسرح والبان، كما تشتمل الأنواع الحيوانية التي تعيش في المحمية على الذئب العربي، وثعلب روبل أو ثعلب الرمال، وغرير العسل، والأرنب البري، والوبر الصخري، والوشق، والنمس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي
السعودية اليوم

24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023
آخر الاخبار

رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل...

آخر الاخبار
السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية بعد طفرتها الهائلة بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية...

السعودية اليوم
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

آخر الاخبار
الخام الأمريكي يهبط 4%
السوق

الخام الأمريكي يهبط 4%

السوق
6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار
السعودية اليوم

6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة