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مؤكدًا مشاركة بنزيما في المباراة

نونو سانتو: مواجهة الغد قوية والقوة الجوية جيد دفاعيًا

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
نونو سانتو: مواجهة الغد قوية والقوة الجوية جيد دفاعيًا
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، على قوة مباراة الغد ضد القوة الجوية العراقي، مشيرًا إلى أن المواجهة لن تكون سهلة.

تعليق نونو سانتو على المباراة

وقال نونو سانتو: “مباراة الغد قوية، مثل مباراة الذهاب التي كسبناها في آخر الدقائق، ففريق القوة الجوية فريق جيد.. سنقرر قائمة الفريق بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم، وكريم بنزيما سيكون حاضرًا في مباراة الغد”.

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وتابع نونو سانتو تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد في دوري أبطال آسيا: “الدوري السعودي مشروع كبير، وهناك عمل كبير لتطوير العمل في كافة القطاعات المؤثرة في نجاح هذا المشروع”.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وأضاف: “هناك فرق كبير بين مستوى اللعبة في أوروبا وآسيا، وكجهاز فني تكيفنا مع ذلك وعملنا على تحسن مستوى الفريق ونجحنا في ذلك وحققنا بطولتين، يتم إعداد الفريق كمجموعة لتحقيق النتائج من خلال روح الفريق والعمل بجد وهو ما سنفعله في اللقاء”.

واختتم نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “مباراة الغد لن تكون سهلة، الفريق المنافس جيد دفاعيًا وأتوقع أن يلعبوا بطريقة هجومية غدًا وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

الغامدي يؤكد التأثر بالإصابات

ومن جانبه، قال نجم الاتحاد، فيصل الغامدي: “سوف نعمل على تقديم أفضل مستوى لدينا لكسب اللقاء، ووجود اللاعبين الكبار في الفريق يعطينا إضافة وخبرة لنا، فأنا كلاعب صغير في السن أراقبهم وأتعلم منهم”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الإصابات أثرت على نتائج الفريق بعد أن تسببت في غياب العديد من اللاعبين، وهو ما يستدعي أن نقوم بتغيير الأسماء بشكل مستمر”.

نجم الاتحاد فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @ittihad

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