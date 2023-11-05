انطلاقة الحزم مع كارينيو تهدد رغبة الوحدة باستعادة التوازن السعودية تدين بأشد العبارات تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة نونو سانتو: مواجهة الغد قوية والقوة الجوية جيد دفاعيًا ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل مدرب القوة الجوية: سنعمل للحد من خطورة بنزيما تبرعات منصة ساهم لدعم غزة تتجاوز 323 مليون ريال كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا مساند يرد على امرأة ترغب في استقدام طباخ من المغرب توضيح من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمن هم على قائمة الانتظار حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 بدوري روشن
شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، على قوة مباراة الغد ضد القوة الجوية العراقي، مشيرًا إلى أن المواجهة لن تكون سهلة.
وقال نونو سانتو: “مباراة الغد قوية، مثل مباراة الذهاب التي كسبناها في آخر الدقائق، ففريق القوة الجوية فريق جيد.. سنقرر قائمة الفريق بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم، وكريم بنزيما سيكون حاضرًا في مباراة الغد”.
وتابع نونو سانتو تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد في دوري أبطال آسيا: “الدوري السعودي مشروع كبير، وهناك عمل كبير لتطوير العمل في كافة القطاعات المؤثرة في نجاح هذا المشروع”.
وأضاف: “هناك فرق كبير بين مستوى اللعبة في أوروبا وآسيا، وكجهاز فني تكيفنا مع ذلك وعملنا على تحسن مستوى الفريق ونجحنا في ذلك وحققنا بطولتين، يتم إعداد الفريق كمجموعة لتحقيق النتائج من خلال روح الفريق والعمل بجد وهو ما سنفعله في اللقاء”.
واختتم نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “مباراة الغد لن تكون سهلة، الفريق المنافس جيد دفاعيًا وأتوقع أن يلعبوا بطريقة هجومية غدًا وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية”.
ومن جانبه، قال نجم الاتحاد، فيصل الغامدي: “سوف نعمل على تقديم أفضل مستوى لدينا لكسب اللقاء، ووجود اللاعبين الكبار في الفريق يعطينا إضافة وخبرة لنا، فأنا كلاعب صغير في السن أراقبهم وأتعلم منهم”.
واستكمل تصريحاته قائلًا: “الإصابات أثرت على نتائج الفريق بعد أن تسببت في غياب العديد من اللاعبين، وهو ما يستدعي أن نقوم بتغيير الأسماء بشكل مستمر”.