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بعد الخسارة ضد الشباب بالدوري

نونو سانتو يخذل الجماهير في المباريات الكبرى

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
نونو سانتو يخذل الجماهير في المباريات الكبرى
المواطن - فريق التحرير

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خذل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو جماهير الاتحاد، بعد المستوى المحبط الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم أمام الكبار خلال منافسات الموسم الحالي.

خسارة الاتحاد ضد الشباب

ولعب الشباب ضد الاتحاد بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

معاناة نونو سانتو ضد الكبار

وتسببت خسارة الاتحاد ضد الشباب في غضب الجماهير من نونو سانتو، وطالبت بضرورة إقالته من منصبه، نظرًا لمعاناة الفريق وتراجع مستواه ونتائجه، ليصبح اسم المدرب ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”.

ولم يُقدم الاتحاد مع نونو سانتو المستوى المتوقع هذا الموسم، بجانب فشله في تحقيق الفوز أمام الكبار، حيث خسر أمام الهلال مرتين، الأولى في البطولة العربية بنتيجة 3\1، والثانية في دوري روشن السعودي بنتيجة 4\3.

مباراة الاتحاد والهلال
جانب من مباراة الاتحاد والهلال

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي أمام الأهلي والشباب بهدف دون رد، فيما سقطت كتيبة نونو سانتو في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 ضد التعاون.

وفشل الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ تولى نونو سانتو مهمة القيادة الفنية في الموسم الماضي، كما اكتفى بتسجيل 21 هدفًا فقط خلال 12 جولة.

وساهمت التعثرات المتتالية للاتحاد في آخر 5 جولات بدوري روشن السعودي، في تراجعه من الصدارة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، وبات قريبًا من التراجع للمركز السابعة في حالة فوز الاتفاق ضد الرائد اليوم.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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