نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

أبدت الجماهير الاتحادية، غضبها الشديد من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

تراجع نتائج الاتحاد

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تذبذب النتائج في جميع البطولات، حيث غابت الانتصارات عنه في آخر 5 جولات، واكتفى بالتعادل 3 مرات، أمام الفيحاء، التعاون والحزم، وخسر ضد الأهلي والشباب.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خسارة بالأمس ضد القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، الأمر الذي فجر غضب الجماهير تجاه نونو سانتو، وطالبت الإدارة بسرعة رحيله.

غضب الجماهير من نونو سانتو

وأعربت جماهير نادي الاتحاد عبر منصة “إكس”، عن غضبها الشديد من نونو سانتو، وحملته مسؤولية تراجع المستوى، وابتعاده عن صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، ليصبح اسم المدرب البرتغالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وقال فهد المحياوي: “رغم كل الكوارث والمصائب وسوء النتائج وسوء المستوى وحالة الإحباط الي يعيشها الجميع في الاتحاد.. تخيلوا إلى الآن ما تمت إقالة نونو سانتو بشكل رسمي”.

وواصل المحياوي، حديثه عبر منصة “إكس”: “انهيار فني مخيف والإدارة في موقف المتفرج الصامت، وش باقي أكثر من كذا!.. تحركوا”.

وكتب نبيه ساعاتي: “إقالة نونو سانتو حسمت.. ولكن ذلك لا يكفي فمن المفترض أن تتقدم إدارة أنمار الحائلي فورًا باستقالتها، على أن يتولى ادارة المهام إدارة أزمات برئاسة إداري متمرس وحكيم في قراراته مثل لؤي ناظر”.

وتابع: “ليس ذلك فحسب بل من المفترض أن يتم تغيير أعضاء الشركة من صندوق الاستثمارات فهم شركاء في الأزمة ووجودهم لم يضف أي شيء وسط هذه الظروف الصعبة التي كان فيها الاتحاد يحتاج كفاءات”.