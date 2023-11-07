Icon

التوسع في السوق الأوروبي.. عنوان مشاركة طيران ناس بمعرض لندن للسفر العالمي 2023 Icon الشورى يطالب وزارة الاستثمار بمراجعة شروط الترخيص للشركات الأجنبية Icon بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في حائل Icon نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية Icon أمير القصيم ووزير الشؤون البلدية يتفقدان مشروع تصريف السيول ببريدة Icon كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12 Icon صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات Icon فريق سعودي يصل مصر لبحث آلية إيصال مساعدات المملكة لغزة Icon رونالدو يتفوق على محرز وباتنا في صناعة الأهداف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تراجع نتائج الفريق الأول

نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدت الجماهير الاتحادية، غضبها الشديد من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

تراجع نتائج الاتحاد

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تذبذب النتائج في جميع البطولات، حيث غابت الانتصارات عنه في آخر 5 جولات، واكتفى بالتعادل 3 مرات، أمام الفيحاء، التعاون والحزم، وخسر ضد الأهلي والشباب.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية

الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية

الهلال في مهمة سهلة ضد مومباي سيتي

الهلال في مهمة سهلة ضد مومباي سيتي

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خسارة بالأمس ضد القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، الأمر الذي فجر غضب الجماهير تجاه نونو سانتو، وطالبت الإدارة بسرعة رحيله.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

غضب الجماهير من نونو سانتو

وأعربت جماهير نادي الاتحاد عبر منصة “إكس”، عن غضبها الشديد من نونو سانتو، وحملته مسؤولية تراجع المستوى، وابتعاده عن صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، ليصبح اسم المدرب البرتغالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وقال فهد المحياوي: “رغم كل الكوارث والمصائب وسوء النتائج وسوء المستوى وحالة الإحباط الي يعيشها الجميع في الاتحاد.. تخيلوا إلى الآن ما تمت إقالة نونو سانتو بشكل رسمي”.

وواصل المحياوي، حديثه عبر منصة “إكس”: “انهيار فني مخيف والإدارة في موقف المتفرج الصامت، وش باقي أكثر من كذا!.. تحركوا”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وكتب نبيه ساعاتي: “إقالة نونو سانتو حسمت.. ولكن ذلك لا يكفي فمن المفترض أن تتقدم إدارة أنمار الحائلي فورًا باستقالتها، على أن يتولى ادارة المهام إدارة أزمات برئاسة إداري متمرس وحكيم في قراراته مثل لؤي ناظر”.

وتابع: “ليس ذلك فحسب بل من المفترض أن يتم تغيير أعضاء الشركة من صندوق الاستثمارات فهم شركاء في الأزمة ووجودهم لم يضف أي شيء وسط هذه الظروف الصعبة التي كان فيها الاتحاد يحتاج كفاءات”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال الفوز على الأهلي المصري
الرياضة

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال...

الرياضة
اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎
السعودية اليوم

اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة...

السعودية اليوم
نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد
الرياضة

نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى...

الرياضة
التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية
الرياضة

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

الرياضة
المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا
الرياضة

المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد...

الرياضة
سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم سبب ترشحي
الرياضة

سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم...

الرياضة
أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة

السعودية اليوم
رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش
الرياضة

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

الرياضة