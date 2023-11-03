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بعد خضوعه لعملية جراحية

نيمار لجماهير الهلال: شكرًا لكم وسأعود قريبًا

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
نيمار لجماهير الهلال: شكرًا لكم وسأعود قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الهلال والمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، نيمار، رسالة إلى جماهير الزعيم، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليُسرى.

رسالة نيمار لجماهير الهلال

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لنيمار، وهو في المستشفى ويُطمئن الجماهير على حالته الصحية، بعدما خضع لعملية في ركبته؛ لعلاج قطع بالرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي.

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وتحدث النجم البرازيلي في الفيديو، قائلًا: “مرحبًا جماهير الهلال.. شكرًا على كل الحب، كل شيء تم بشكل جيد، سأعود قريبًا معكم، قبلة لكم، ثقة في الله، شكرًا على الدعم، وداعًا”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر marca

وكان نيمار قد طمأن الجماهير بعد الجراحة، وقال عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “سارت الأمور على ما يرام.. شكرًا على الرسائل.. أنا الآن أركز على التعافي”.

وأجرى نيمار العملية الجراحية بالأمس، بعد أسبوعين من الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نيمار - الهلال
النجم البرازيلي – المصدر abc

أطول فترة غياب عن الملاعب

ولم يتم الكشف عن فترة غياب النجم البرازيلي، إلا أن التقارير تؤكد ابتعاده عن الملاعب لمدة 8 أشهر، ليُسجل بذلك أطول فترة غياب للاعب كرة قدم، حيث غاب 6 أشهر هذا العام من فبراير وحتى أغسطس، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

نيمار - دوري روشن السعودي
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

 

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