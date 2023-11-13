نيمار يصدم متابعيه بشكله الجديد

صدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال متابعيه، وذلك بعد كشفه النقاب عن شكله الجديد.

ونشر النجم البرازيلي صورة له بشكله الجديد عبر خاصية Story في حسابه عبر الإنستجرام بعنوان: “شكلي الجديد”.

جريزمان بديل نيمار

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الهلال في ضم النجم الفرنسي لتعويض غياب البرازيلي نيمار الطويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتُشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي حدد موعد انضمامه لـ الهلال ليكون في صيف 2024 وليس في يناير المقبل، حيث يحبذ خوض تجربة جديدة بعد نهاية الموسم الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.