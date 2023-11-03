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مؤكدًا تركيزه على التعافي

نيمار يُطمئن الجمهور بعد الجراحة

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
نيمار يُطمئن الجمهور بعد الجراحة
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار على طمأنة الجماهير، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليسرى.

نيمار يُطمئن الجماهير

وقال نيمار في رسالة للجماهير عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “سارت الأمور على ما يرام.. شكرًا على الرسائل.. أنا الآن أركز على التعافي”.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وخضع نجم الهلال لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى لعلاج قطع بالرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي، الذي تعرض له خلال مشاركته مع البرازيل ضد أوروجواي.

وأجرى نيمار العملية الجراحية بالأمس، بعد أسبوعين من الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر marca

أطول فترة غياب عن الملاعب

ولم يتم الكشف عن فترة غياب النجم البرازيلي، إلا أن التقارير تؤكد ابتعاده عن الملاعب لمدة 8 أشهر، ليُسجل بذلك أطول فترة غياب للاعب كرة قدم، حيث غاب 6 أشهر هذا العام من فبراير وحتى أغسطس، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

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