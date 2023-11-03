نيمار يُطمئن الجمهور بعد الجراحة

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار على طمأنة الجماهير، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليسرى.

نيمار يُطمئن الجماهير

وقال نيمار في رسالة للجماهير عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “سارت الأمور على ما يرام.. شكرًا على الرسائل.. أنا الآن أركز على التعافي”.

وخضع نجم الهلال لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى لعلاج قطع بالرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي، الذي تعرض له خلال مشاركته مع البرازيل ضد أوروجواي.

وأجرى نيمار العملية الجراحية بالأمس، بعد أسبوعين من الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أطول فترة غياب عن الملاعب

ولم يتم الكشف عن فترة غياب النجم البرازيلي، إلا أن التقارير تؤكد ابتعاده عن الملاعب لمدة 8 أشهر، ليُسجل بذلك أطول فترة غياب للاعب كرة قدم، حيث غاب 6 أشهر هذا العام من فبراير وحتى أغسطس، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.