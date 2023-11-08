نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند

خسر الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دورتموند ضد نيوكاسل

وكان دورتموند سجل الهدف الأول عبر اللاعب نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الـ26، ثم في الشوط الثاني، سجل دورتموند ثاني الأهداف عبر اللاعب جوليان براندات في الدقيقة الـ80.

وبعد المباراة، تجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند 4 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد بوروسيا دورتموند 7 نقاط في المركز الأول.

وفي نفس توقيت مباراة نيوكاسل ودورتموند، أُقيمت مباراة شاختار الأوكراني ضد برشلونة الإسباني، حيث خسر الأخير بهدف دون رد.

مباريات اليوم

وتُستكمل مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/ 2024، اليوم الأربعاء بإقامة 8 مباريات.

في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً تُقام مباراتا “ريال سوسيداد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي” و”نابولي الإيطالي ضد يونيون برلين الألماني”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني” و”أيندهوفن الهولندي ضد لانس الفرنسي” و”ريال مدريد الإسباني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و”بايرن ميونخ الألماني ضد غلطة سراي التركي” و”ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد إنتر ميلان الإيطالي” و”كوبنهاجن الدنماركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساء أمس الثلاثاء بتوقيت السعودية، انطلقت مباريات “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد يونج بويز السويسري” و”ميلان الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و“لاتسيو الإيطالي ضد فينورد الهولندي” و”أتلتيكو مدريد الإسباني ضد سيلتيك الإسكتلندي” و”بورتو البرتغالي ضد رويال أنتويرب البلجيكي” و”النجم الأحمر الصربي ضد لايبزيج الألماني”.