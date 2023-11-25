نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية

قسى الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد على تشيلسي بنتيجة 4-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نيوكاسل يُبدع

وكان السويدي ألكساندر إيساك سجل الهدف الأول لـ ” الماجبيز” في الدقيقة الـ 13، ثم نجح تشيلسي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة الـ23.

وفي الشوط الثاني، نجح “ الماجبيز” في إحراز 3 أهداف عبر كل من ” جمال لاسيليس” و ” جولينتون” و ” أنتوني جوردون” في الدقائق الـ 60 والـ61 والـ84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد نيوكاسل 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين برينتفورد وآرسنال.