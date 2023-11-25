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في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية
المواطن - فريق التحرير

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قسى الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد على تشيلسي بنتيجة 4-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نيوكاسل يُبدع

وكان السويدي ألكساندر إيساك سجل الهدف الأول لـ ” الماجبيز” في الدقيقة الـ 13، ثم نجح تشيلسي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة الـ23.

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وفي الشوط الثاني، نجح “ الماجبيز” في إحراز 3 أهداف عبر كل من ” جمال لاسيليس” و ” جولينتون” و ” أنتوني جوردون” في الدقائق الـ 60 والـ61 والـ84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد نيوكاسل 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.

- نيوكاسل وتشيلسي

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين برينتفورد وآرسنال.

تياجو سيلفا - نيوكاسل وتشيلسي

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