اتهامات متبادلة بشأن تعطيل تبادل الأسرى تهدد الهدنة في غزة تشكيلة مباراة الأهلي والشباب حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية حساب المواطن: 3 إجراءات لحل مشكلة تغيير الجوال الهلال يُمطر شباك الحزم بـ 9 أهداف ويواصل انفراده بالصدارة قبول طلب تقييم الإعاقة شرط التقديم على الإعانة المالية 75 مليون دولار خسائر منصة إكس بنهاية عام 2023 مهرجان الوليمة يناقش استدامة الطعام وسبل دعم الأمن الغذائي خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الهلال
قسى الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد على تشيلسي بنتيجة 4-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان السويدي ألكساندر إيساك سجل الهدف الأول لـ ” الماجبيز” في الدقيقة الـ 13، ثم نجح تشيلسي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة الـ23.
وفي الشوط الثاني، نجح “ الماجبيز” في إحراز 3 أهداف عبر كل من ” جمال لاسيليس” و ” جولينتون” و ” أنتوني جوردون” في الدقائق الـ 60 والـ61 والـ84.
وبعد المباراة، أصبح رصيد نيوكاسل 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.
وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1.
وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين برينتفورد وآرسنال.