مغامرات وحكايات خيالية في متحف Big Fun لا أهداف في مباراة الاتفاق والرائد النصر يعزز وصافته لدوري روشن بثنائية في الخليج نيوكاسل يونايتد يقدم هدية لـ مان سيتي ويهزم آرسنال بهدف هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز عريض ضد دورتموند شلالات ومناظر بديعة بالبلدة القديمة في العلا كأس العالم 2034 في السعودية بمثابة وضع الكرز فوق الكعكة إطلاق أول نموذج لـ الذكاء الاصطناعي لعملاء X Premium بـ16 دولارًا شهريًا ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل !
حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه آرسنال بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردون الهدف الوحيد لفريق نيوكاسل في الدقيقة الـ65.
وبعد المباراة، أصبح رصيد نيوكاسل 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث، حيث إن خسارته ضمنت بقاء مانشستر سيتي في الصدارة.
وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لكل فريق، وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد، بينما فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية لهدف، وفاز نيوكاسل على آرسنال بهدف.
وفي مباريات الغد، سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.
وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بإقامة ديربي لندن بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بعد غد في ملعب نادي توتنهام.