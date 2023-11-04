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في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يقدم هدية لـ مان سيتي ويهزم آرسنال بهدف

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
نيوكاسل يونايتد يقدم هدية لـ مان سيتي ويهزم آرسنال بهدف
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه آرسنال بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردون الهدف الوحيد لفريق نيوكاسل في الدقيقة الـ65.

وبعد المباراة، أصبح رصيد نيوكاسل 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث، حيث إن خسارته ضمنت بقاء مانشستر سيتي في الصدارة.

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لكل فريق، وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد، بينما فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية لهدف، وفاز نيوكاسل على آرسنال بهدف.

وفي مباريات الغد، سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بإقامة ديربي لندن بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بعد غد في ملعب نادي توتنهام.

 

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