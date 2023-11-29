نيوم تعلن عن “سيرانا”.. وجهة سياحية جديدة وبيئة مثالية للحياة الفاخرة

أعلن مشروع نيوم، اليوم الأربعاء، عن “سيرانا”، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة.

ويوفر المشروع، بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، وتجسد التزام نيوم بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

نقدّم لكم سيرانا؛ وجهة تتميّز بأجواء معيشة راقية ومبتكرة لتوفّر بيئة مثالية للحياة الفاخرة. ملاذٌ فائق الفخامة يقع على ساحل خليج العقبة، ويضمّ فندقاً مكوّناً من 65 غرفة و35 وحدة سكنية بمزايا حصرية.#سيرانا #نيوم pic.twitter.com/iLwfl3gUUG — NEOM (@NEOM) November 29, 2023

أجواء معيشية راقية

وقال مشروع نيوم: “نقدّم لكم سيرانا؛ وجهة تتميّز بأجواء معيشة راقية ومبتكرة لتوفّر بيئة مثالية للحياة الفاخرة”.

وأضاف مشروع نيوم “سيرانا بمثابة ملاذ فائق الفخامة يقع على ساحل خليج العقبة، ويضمّ فندقاً مكوّناً من 65 غرفة و35 وحدة سكنية بمزايا حصرية”.