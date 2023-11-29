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على ساحل خليج العقبة

نيوم تعلن عن “سيرانا”.. وجهة سياحية جديدة وبيئة مثالية للحياة الفاخرة

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
نيوم تعلن عن “سيرانا”.. وجهة سياحية جديدة وبيئة مثالية للحياة الفاخرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مشروع نيوم، اليوم الأربعاء، عن “سيرانا”، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة.

ويوفر المشروع، بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، وتجسد التزام نيوم بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

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أجواء معيشية راقية

وقال مشروع نيوم: “نقدّم لكم سيرانا؛ وجهة تتميّز بأجواء معيشة راقية ومبتكرة لتوفّر بيئة مثالية للحياة الفاخرة”.

وأضاف مشروع نيوم “سيرانا بمثابة ملاذ فائق الفخامة يقع على ساحل خليج العقبة، ويضمّ فندقاً مكوّناً من 65 غرفة و35 وحدة سكنية بمزايا حصرية”.

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