نيوم تكشف النقاب عن إبيكون أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة

أعلنت مدينة نيوم، المدينة المستقبلية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، عن تطوير إبيكون، وهي وجهة سياحية ساحلية فاخرة ذات مكون سكني وترفيهي.

ومن المقرر أن يُحدِث مشروع إبيكون، الذي يقع على خليج العقبة، ثورة في مجال الضيافة والهندسة المعمارية، ويعيد تشكيل المشهد الصحراوي في نيوم. وسيضم العقار ناطحني سحاب فاخرتين، أحدهما يصل ارتفاعه إلى 225 مترًا والأخرى يصل طولها لـ 275 مترًا.

وستضم الأبراج فندقًا فائق التميز مكونًا من 41 مفتاحًا ومساكن فاخرة، بما في ذلك 14 جناحًا وشقة.

Introducing Epicon, a luxury destination at the northernmost point of the NEOM coastline.

A perfect union of majestic nature, extraordinary experiences and architectural ingenuity, Epicon will be the starting point of great adventures.#Epicon #NEOM pic.twitter.com/9seJgwROGP

