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تضم ناطحتي سحاب بارتفاع 275م و 225م

نيوم تكشف النقاب عن إبيكون أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
نيوم تكشف النقاب عن إبيكون أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت مدينة نيوم، المدينة المستقبلية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، عن تطوير إبيكون، وهي وجهة سياحية ساحلية فاخرة ذات مكون سكني وترفيهي.

إبيكون سيحدث نقلة نوعية بالهندسة المعمارية

ومن المقرر أن يُحدِث مشروع إبيكون، الذي يقع على خليج العقبة، ثورة في مجال الضيافة والهندسة المعمارية، ويعيد تشكيل المشهد الصحراوي في نيوم. وسيضم العقار ناطحني سحاب فاخرتين، أحدهما يصل ارتفاعه إلى 225 مترًا والأخرى يصل طولها لـ 275 مترًا.

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وستضم الأبراج فندقًا فائق التميز مكونًا من 41 مفتاحًا ومساكن فاخرة، بما في ذلك 14 جناحًا وشقة.

أهمية منتجع Epicon

يقع منتجع Epicon بالقرب من الشاطئ، ويوفر 120 غرفة و45 فيلا شاطئية سكنية فاخرة ليستمتع بها الزوار.

ويقدم مجموعة متنوعة من التجارب، بما في ذلك الاسترخاء في نادي الشاطئ وعلاجات السبا واستكشاف الطبيعة والرياضات المائية والمأكولات الشهية في المطاعم الوجهة.

أهم مكونات مشروع إبيكون

يوفر المرفق صالة ألعاب رياضية حديثة ومكتبة ومساحات عمل وحمامات سباحة وصالات، ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق مبادرة ليجا، وهي مبادرة سياحة مستدامة أطلقتها نيوم في أكتوبر الماضي.

يتضمن المشروع ثلاثة فنادق صديقة للبيئة توفر 120 غرفة وجناحًا فريدًا.

السعودية لاعب مهم بالسياحة العالمية

يعد تطوير Epicon وLeyja جزءًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية الأوسع رؤية 2030، والتي تسعى إلى تنويع اقتصادها وترسيخ المملكة كلاعب مهم في سوق السياحة الفاخرة العالمية.

وتعد نيوم مدينة مستقبلية تم تطويرها في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية المملكة 2030. وتم تصميم نيوم لتكون مدينة ذكية ومستدامة، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار والاستدامة في المملكة العربية السعودية. وتعتبر إبيكون نيوم وجهة متميزة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبيئة العمرانية المبتكرة والتجارب الحيوية المتطورة.

أهم أهداف مشروعات نيوم

تغطي إبيكون نيوم مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع والطاقة المتجددة والترفيه والثقافة والصحة والتعليم والبحث العلمي. وتتميز بتوفير بيئة مشجعة للشركات الناشئة والابتكار والاستثمارات العالمية.

تهدف نيوم وإبيكون إلى جذب العقول المبدعة والمستثمرين والشركات الرائدة في مجالاتها، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطوير التكنولوجي. وتمثل نيوم وإبيكون جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتحقيق تحول شامل في الاقتصاد والمجتمع وتنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية.

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