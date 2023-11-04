هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز عريض ضد دورتموند

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على نادي بوروسيا دورتموند برباعية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ملخص مباراة بايرن ميونخ ضد دورتموند

وبدأ ضغط البايرن سريعًا ليُحرز الهدف الأول عبر نجمه الفرنسي أوباميكانو في الدقيقة الرابعة، ثم سجل الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب ليروى ساني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البايرن بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل النجم هاري كين تألقه ليسجل الهدفين الثالث والرابع للبايرن في الدقيقتين الـ 73 والـ90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق بوروسيا دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.

نتائج مباريات الجولة العاشرة

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، انطلقت أمس بفوز بوخوم على دارمشتات بثنائية لهدف.

وفي مباريات اليوم، تعادل فرايبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية لكل فريق، وتعادل كولن مع أوجسبورج بهدف لكل فريق، وفاز ماينز على لايبزيج بثنائية دون رد، وفاز باير ليفركوزن على هوفنهايم بثلاثية لهدفين، وفاز آينتراخت فرانكفورت على يونيون برلين بثلاثية دون رد، بينما فاز البايرن على بوروسيا دورتموند برباعية دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني غدًا الأحد بإقامة مباراتي ” فولفسبورج ضد فيردر بريمن” و ” شتوتجارت ضد هايدنهايم”.