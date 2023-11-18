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بعد تسجيله 33 هدفًا

هاري كين يتفوق على نجوم أوروبا هذا الموسم

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
هاري كين يتفوق على نجوم أوروبا هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا، هاري كين تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

فوز إنجلترا ضد مالطا

وشارك كين بشكل أساسي في مباراة إنجلترا ضد مالطا بالأمس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وسجل الهدف الثاني، ليُساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 2\0.

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منتخب إنجلترا
لاعبو إنجلترا – المصدر @England

تفوق هاري كين على النجوم

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن هاري كين تفوق على جميع نجوم أوروبا في الموسم الرياضي الحالي على الصعيد التهديفي، بعدما وصل إلى 33 هدفًا خلال 20 مباراة مع البايرن ومنتخب إنجلترا.

هاري كين
كين – المصدر @HKane

وخاض كين صاحب الـ33 عامًا، 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 21 مرة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

وخطف هاري كين الأنظار مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الحالي، حيث شارك في 4 مباريات، وساهم في تسجيل 5 أهداف، بعدما أحرز 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه لتمريرة حاسمة.

هاري كين
كين – المصدر @HKane

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