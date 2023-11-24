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بعد تعافيه من الإصابة

هالاند يدعم مانشستر سيتي ضد ليفربول

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
هالاند يدعم مانشستر سيتي ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن فرص مشاركة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد ليفربول، باتت كبيرة للغاية.

هالاند يُشارك في التدريبات

وعاد هالاند إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، وظهر بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته لمواجهة ليفربول المرتقبة.

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وكان هالاند صاحب الـ23 عامًا، قد عانى من التواء في الكاحل خلال مشاركته مع النرويج ضد جزر الفارو، وأبعدته الإصابة عن مواجهة أسكتلندا، إلا أن طبيب المنتخب أكد أن إصابته ليست خطيرة.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، عند الساعة الثالثة والنصف مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ليفربول
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

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