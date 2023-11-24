هالاند يدعم مانشستر سيتي ضد ليفربول

يبدو أن فرص مشاركة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد ليفربول، باتت كبيرة للغاية.

هالاند يُشارك في التدريبات

وعاد هالاند إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، وظهر بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته لمواجهة ليفربول المرتقبة.

وكان هالاند صاحب الـ23 عامًا، قد عانى من التواء في الكاحل خلال مشاركته مع النرويج ضد جزر الفارو، وأبعدته الإصابة عن مواجهة أسكتلندا، إلا أن طبيب المنتخب أكد أن إصابته ليست خطيرة.

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، عند الساعة الثالثة والنصف مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.