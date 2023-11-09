هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، في السعودية وبالأسواق العالمة أيضًا، مع متابعة الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في ظل تلاشي آثار التوترات الجيوسياسية على أسعار المعدن الأصفر.

هبوط أسعار الذهب

وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% إلى 1954.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 12:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 18 أكتوبر.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 1948.18 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.74% إلى 22.56 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.39% إلى 868.14 دولار للأوقية.

تأثير الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب

وقال “مات سيمبسون” كبير المحللين لدى “سيتي إندكس” في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يحاول على الأرجح الحفاظ على سردية الإبقاء على ارتفاع الفائدة لفترة مطولة، لأنه ليس من مصلحة صناع السياسة النقدية التصريح للأسواق باحتمال اقتراب إجراءات الخفض.

وأوضح محللو “إيه إن زي” في مذكرة للعملاء، أن علاوة مخاطر الحرب تقلصت إثر عدم وجود دلائل على حدوث تصعيد بين حماس وإسرائيل، ومع ذلك، تظل عمليات شراء البنوك المركزية للذهب عاملاً داعماً لأسعاره، وفق ما نقلته الوكالة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

هبطت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالتزامن مع الهبوط العالمي الذي طال المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع الجاري.

ويتحكم في أسعار الذهب في السعودية العديد من العوامل بينها المصنعية والعلامة التجارية وجودة الذهب ودرجة النقاء.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو 234.79 ريال (62.61 دولار)، بحسب منصة gold price.

كما بلغ سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 205.44 ريال (54.78 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 176.09 ريال (46.96 دولار).

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية نحو 251.81 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 242.42 ريال.

وسجل متوسط سعر شراء جرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 235.96 ريال.