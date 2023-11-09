هتان باهبري يسعى لمواصلة تألقه ضد الرائد

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يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هتان باهبري، لمواصلة تألقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي، وترك بصمة خلال مواجهة اليوم.
واعتاد هتان باهبري على التألق في مواجهات الرائد، حيث ساهم ضده بأهداف أكثر من أي فريق آخر بتقديمه لـ8 تمريرات حاسمة؛ وهو العدد الأكبر له أمام أي فريق ضمن منافسات دوري المحترفين.
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن هتان باهبري، نجح في تقديم 4 تمريرات حاسمة من آخر 8 أهداف للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الرائد.
ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.