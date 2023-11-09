هجوم إلكتروني يتسبب في عطل الذكاء الاصطناعي ChatGPT

تسبب هجوم سيبراني في تعطيل خدمات شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، التي تعاني من أجل التصدي لما وصفته بـحركة مرور غير الطبيعية لموقعها الإلكتروني.

هجوم سيبراني على ChatGPT

وأشارت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، إلى أن هناك مجموعة من المتسللين يحاولون اختراق خدماتها، مما يكشف لأول مرة عن السبب المحتمل لانقطاع خدمة تطبيق “تشات جي بي تي” الذي ظهر هذا الأسبوع.

قالت الشركة الناشئة المدعومة من “مايكروسوفت”، التي ساعدت في انتشار تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي حول العالم: إنها رصدت علامات على هجوم يستهدف منع الوصول إلى الخدمات على منصاتها، حيث يحاول قراصنة خارجيون زيادة الأحمال على النظام الأساسي عن طريق تقديم مطالبات متكررة إليه.