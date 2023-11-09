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100 مليون شخص حول العالم يستخدمون تشات جي بي تي

هجوم إلكتروني يتسبب في عطل الذكاء الاصطناعي ChatGPT

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
هجوم إلكتروني يتسبب في عطل الذكاء الاصطناعي ChatGPT
المواطن - فريق التحرير

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تسبب هجوم سيبراني في تعطيل خدمات شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، التي تعاني من أجل التصدي لما وصفته بـحركة مرور غير الطبيعية لموقعها الإلكتروني.

هجوم سيبراني على ChatGPT

وأشارت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، إلى أن هناك مجموعة من المتسللين يحاولون اختراق خدماتها، مما يكشف لأول مرة عن السبب المحتمل لانقطاع خدمة تطبيق “تشات جي بي تي” الذي ظهر هذا الأسبوع.

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قالت الشركة الناشئة المدعومة من “مايكروسوفت”، التي ساعدت في انتشار تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي حول العالم: إنها رصدت علامات على هجوم يستهدف منع الوصول إلى الخدمات على منصاتها، حيث يحاول قراصنة خارجيون زيادة الأحمال على النظام الأساسي عن طريق تقديم مطالبات متكررة إليه.

انقطاعات متكررة لـ ChatGPT

قالت “أوبن إيه آي” في آخر تحديث للنظام: “نتعامل مع انقطاعات متكررة بسبب وجود حركة غير طبيعية ناجمة عن هجمات الحرمان من الخدمات. ونواصل العمل لتخفيف حدة المشكلة”. ولم يستجب ممثلو الشركة فورًا لطلب التعليق بعد انتهاء ساعات الدوام العادية.

يأتي أحدث بيان من “أوبن إيه آي” عقب ما وصفته بـ”انقطاع كبير” في خدمة “تشات جي بي تي” الذي يُعد أشهر برنامج للدردشة الآلية، بالإضافة إلى الأدوات التي يستخدمها المطورون لدعم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. مع ذلك، قالت الشركة: إنها أصلحت المشكلة التي تسببت في معدلات خطأ عالية بشكل غير معتاد عبر برامجها ومنصة الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

نماذج اللغة الكبيرة

قدمت “أوبن إيه آي”، التي عقدت أول مؤتمراتها على الإطلاق للمطورين يوم الاثنين، نسخة معاينة من “جي بي تي–4 تربو” ( GPT-4 Turbo)، والتي تتميز بكونها أكثر قوة وسرعة من أحدث نموذج لغوي كبير أصدرته الشركة، وتقدم هذه النماذج التقنية الدعم لـ”تشات جي بي تي” بشكل أساسي.

وتم إطلاق برنامج الدردشة الآلي للاستخدام العام قبل عام من هذا الشهر؛ مما أدى إلى إثارة هوس العالم حول كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

100 مليون شخص يستخدمون الذكاء الاصطناعي

وقالت الشركة في المؤتمر: إن ما يقرب من 100 مليون شخص يستخدمون الآن “تشات جي بي تي” كل أسبوع، وأكثر من 90% من الشركات المدرجة على قائمة “فورتشن 500” (Fortune 500) تبني أدوات خاصة بها على منصة “أوبن إيه آي”.

لكن الشركة المصنعة لتطبيق “تشات جي بي تي” تواجه أيضًا منتجات منافسة من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الممولة جيدًا وعمالقة التكنولوجيا، وكان آخر المنضمين لطابور المنافسين هو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي دعم “أوبن إيه آي” في بداية انطلاقها.

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