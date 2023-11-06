هداف تميمة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في ديسمبر المقبل في السعودية.

وتُسمى التميمة باسم “هداف” وهي مستوحاة من قط الرمال.

كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.