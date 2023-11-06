مكافحة الفساد تضبط لواءً متقاعدًا وكاتب عدل وموظفين في قضايا رشاوى هداف تميمة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في توكلنا سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر ارتفاع أسعار النفط مدعومة بقرارات الخفض الطوعي للإنتاج عالم بليبي وجهة المتعة والاستكشاف للأطفال في موسم الرياض نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد روبوت إيلون ماسك يتفوق على تشات جي بي تي جريمة قتل مذيع على الهواء تهز الفلبين
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في ديسمبر المقبل في السعودية.
وتُسمى التميمة باسم “هداف” وهي مستوحاة من قط الرمال.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.
رحبوا بـ #هدَاف التميمة الرسمية لبطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA السعودية 2023™️ المستوحاة من قط الرمال.#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/Eq7VHdfhwb
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 6, 2023