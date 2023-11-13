هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13 السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
حصل اللاعب محمد كنو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.
وكان كنو سجل هدف الهلال الثاني في شباك التعاون في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13.
وتفوق هدف كنو على هدف البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد في شباك أبها، وعلى هدف البرازيلي أليكس تيليس الذي سجله من ركلة حرة في شباك فريق الوحدة.
🌟 مــحــمــد كـــنــــو 🌟
الفائز بـ⚽ هدف الجولة الـ13 👏#دوري_روشن_السعودي #yallaRSLhttps://t.co/SC57x7VFgm pic.twitter.com/luaOdfEM3f
— دوري روشن السعودي (@SPL) November 13, 2023