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هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
المواطن - فريق التحرير

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حصل اللاعب محمد كنو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وكان كنو سجل هدف الهلال الثاني في شباك التعاون في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13.

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وتفوق هدف كنو على هدف البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد في شباك أبها، وعلى هدف البرازيلي أليكس تيليس الذي سجله من ركلة حرة في شباك فريق الوحدة.

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