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بعد تسجيله ثنائية ضد الفيحاء

هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه اللافت ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقترب من رقم تاريخي.

حمدالله يقترب من صدارة الهدافين

وشارك حمدالله بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل هدفين.

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عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @KingCupSA

ورفع حمدالله عدد أهدافه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 24 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن الهداف التاريخي للمسابقة، أمين دابو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق.

وسجل المهاجم المغربي 20 هدفًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، و4 مع الاتحاد بداية من موسم 2018\ 2019، فيما أحرز دابو أهدافه الـ25 خلال 3 مواسم فقط.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر spl

الاتحاد يستعيد توازنه

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه، وفاز على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُصالح جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

الاتحاد ضد الفيحاء
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

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