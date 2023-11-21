هدف يوضح معنى رسالة تصل لبعض مستفيدي تمهير

رد برنامج هدف على استفسار بشأن رسالو تخص برنامج تمهير، وتصل إلى بعض المستفيدين من البرنامج ويأتي فيها “تم إرسال عرض تدريبي جديد على فرصة التدريب الرجاء مراجعة البوابة الوطنية للعمل لإكمال الإجراءات”.

وقال هدف عبر منصة إكس ردًّا على الاستفسار: إن الرسالة تعني أن تم إرسال عرض تدريبي لفرصة تدريبية تم التقديم عليها، ويمكن الاطلاع من خلال اختيار الفرص التدريبية- الفرص التدريبية التي تم التقديم عليها يمكن قبول ورفض المقابلة الشخصية والعرض التدريبي عبر الرابط التالي: هنا

شروط التقدم

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.

أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.