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سرية حول عملية نقل الأسرى

هدنة غزة تبدأ صباح الجمعة

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
هدنة غزة تبدأ صباح الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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بعد تأجليها لحوالي 24 ساعة، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ في السابعة صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، أن الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين سيتم تسليمها في الرابعة من عصر الجمعة، موضحًا أن عدد من سيتم الإفراج عنهم من الإسرائيليين في اليوم الأول 13 من النساء والأطفال.

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وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام الأربعة للهدنة النظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن وتمديد مدة الهدنة.

سرية حول نقل الرهائن

كما أشار إلى أنه لن يجري الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية، متوقعة دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة في الـ7 صباحًا.

وكان مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون قد أعلنوا الخميس أن اتفاق الهدنة مع حماس والذي ستفرج بموجبه الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلًا من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، لن يبدأ سريانه قبل الجمعة.

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