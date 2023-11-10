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هدى اليامي وكيلًا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
هدى اليامي وكيلًا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي
المواطن - حسن عسيري

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أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات قرارًا بتكليف الدكتورة هدى بنت يحيى اليامي، وكيلًا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي، لمدة ثلاث سنوات.

وتمنى رئيس الجامعة للدكتورة هدى اليامي العون والتوفيق والسداد.

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وتملك هدى اليامي سيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد المخلص، كما تُعدُّ من القيادات البارزة في الجامعة، وشَغَلت عددًا من المناصب في الجامعة؛ حيث عملت وكيلة لعمادة التطوير والجودة، ثم عميدًا للتطوير والجودة وأسهمت في حصول الجامعة على اعتماد عددٍ من برامجها، ومستشارًا لرئيس الجامعة.

كما رأست هدى اليامي العديد من اللجان الدائمة، وعملت وكيلًا مكلفًا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مطلع 2023؛ حتى صدر قرار تعيينها وكيلة للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.

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