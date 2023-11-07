هدية ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية

أكد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أمس الاثنين، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، مشيرًا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت كانت موجودة داخل هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

وقال عبر قناته في تليجرام: “اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته”.

كما أضاف أنه سيتم تحديد الأسباب والظروف خلال التحقيق القضائي، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي”.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق بيان وزارة الداخلية الأوكرانية يقول: إنه نتيجة الإهمال، انفجرت قنبلة يدوية، وقُتل مساعد زالوجني، وتم نقل نجله إلى المستشفى في حالة خطيرة.