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تزامنًا مع بدء مباريات الجولة الـ11

هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي
المواطن - محمد سمعه

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سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، مواجهة قوية ضد فريق نيوكاسل يونايتد بعد غدٍ في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد نيوكاسل

المباراة ستنطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث يبحث الجانرز عن الفوز والوصول للنقطة رقم 27 والصعود لصدارة الدوري الإنجليزي.

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ويتمنى جمهور آرسنال من الجار تشيلسي الفوز على غريمهم توتنهام عندما يتواجه تشيلسي وتوتنهام الاثنين المقبل في ختام مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

في حال فوز تشيلسي على توتنهام، سيظل توتنهام في المركز الثاني ورصيده متجمدًا عند 26 نقطة، بشرط فوز الجانرز على نيوكاسل وتعادل مانشستر سيتي أو خسارته ضد بورنموث.

مودريك - تشيلسي

مباريات الجولة الـ11

وتُفتتح مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت بإقامة 7 مباريات.

وفي تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة سيلعب “فولهام ضد مانشستر يونايتد”.

وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية تقام مباريات “إيفرتون ضد برايتون” و”مانشستر سيتي ضد بورنموث” و”بيرنلي ضد كريستال بالاس” و”شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون” و”برينتفورد ضد وست هام يونايتد”.

وفي تمام السابعة والنصف مساءً تقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات الأحد المقبل سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ11 بلقاء بين توتنهام وتشيلسي الاثنين المقبل.

توتنهام ضد فولهام - 908

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