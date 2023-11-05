هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

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وثقت مقاطع فيديو حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على الرياض خلال الساعات القليلة ومع بزوغ فجر اليوم الأحد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداول، هطول زخات المطر على أحياء عديدة في منطقة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
فيديو | هطول أمطار متوسطة على الرياض#أمطار_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/3dBmt76o5g
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير،جازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية و الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
غردي يانجد !
والفرحه مطر
طاحت الغيمه !
على وجه الرياض 💙🌨️#امطار_الرياض pic.twitter.com/rVeDoRxnKe
— Maha (@msaa_55) November 5, 2023