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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على الرياض خلال الساعات القليلة ومع بزوغ فجر اليوم الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداول، هطول زخات المطر على أحياء عديدة في منطقة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير،جازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية و الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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