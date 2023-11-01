قال محلل الطقس عقيل العقيل: إن هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة.

وتابع العقيل، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الليالي الممطرة خاصة في المدن الكبيرة، ستكون أدفأ من المعتاد؛ وذلك لأن السحب تعمل على احتباس نوع من الحرارة.

وأكمل محلل الطقس، أنه بنهاية شهر نوفمبر ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وسريع، وسبق أن سجل هذا الشهر درجات الحرارة أقل من الصفر المئوي.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.