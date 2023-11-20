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هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟
المواطن - فريق التحرير

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نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله، بشأن أن الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف في الدماغ.

الاستحمام بالماء البارد

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا”: “انتشر مقطع أن الاستحمام بالماء البارد ابتداءً بالرأس يسبب نزيف الدماغ”.

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نوع من الرياضة

وأضاف النمر: “الحقيقة أن الاستحمام بالماء البارد يعتبر نوعاً من الرياضة لمن يستطيعه ويستمتع به، كما أن البدء بالرأس لا يسبب النزيف ولا الوفيات المفاجئة.. وهي إشاعة قديمة تتكرر بين الفينة والأخرى”.

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