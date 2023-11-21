هل النصر لم يُنفق ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو ؟ .. شرفي نصراوي يُجيب

رد طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، على تصريحات سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأن النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال اللذيذ متحدثًا لـ برنامج “كورة روتانا”: “النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة رونالدو وبرنامج الاستقطاب هو من تكفل بالصفقة”.

تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو

وأضاف: “من بداية المفاوضات رونالدو كان للنصر وليس صحيحًا ما قيل عن أن اللاعب كان قريبًا للهلال ثم تعثرت المفاوضات وانتقل بعد ذلك للنصر”.

وقال طلال الرشيد في إحدى المساحات الكروية عبر منصة “إكس”: “المعلومة التي ذكرها سعد اللذيذ بأن برنامج الاستقطاب هو من فاوض رونالدو وجلبه للنصر غير صحيحة، وكلام مسلي آل معمر رئيس النادي صحيحًا”.

وأضاف الرشيد: “النصر هو من تفاوض مع رونالدو واتفق معه، النصر كذلك هو من أمّن قيمة الـ 6 أشهر الأولى من عقد النجم البرتغالي بالتعاون مع أحد الرعاة”.