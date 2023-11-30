هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم؟

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كشف الدكتور رشيد البلاع، استشاري أمراض الباطنة والعناية الحرجة، عن سبب قوة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هذا العام.
وقال البلاع خلال لقائه مع برنامج “الراصد”: إنه بعد كورونا ظللنا لمدة عامين في حجر صحي وأخذ لقاحات، فأصبح أغلب الناس متواكلين ولا يأخذون لقاحات الإنفلونزا الموسمية.
وتابع: الفيروس كل سنة تتغير سلالته، فعندما تُصاب بالعدوى العام الماضي، وهذا العام تتغير السلالة فلا يكون لديك أجسام مضادة للفيروس الجديد.
وعن انتشار شائعات أن لقاحات الإنفلونزا التي تقدمها وزارة الصحة تضعف المناعة، قال البلاع: إن وزارة الصحة قطاع حكومي والدولة قائمة على صحة الفرد والمجتمع، وهذا هو الدور الذي تقوم به الوزارة في المساعدة بوقاية الفرد والمجتمع من الأمراض، واللقاح هو خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الأمراض.