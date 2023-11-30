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الفيروس كل سنة تتغير سلالته

هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم؟

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور رشيد البلاع، استشاري أمراض الباطنة والعناية الحرجة، عن سبب قوة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هذا العام.

وقال البلاع خلال لقائه مع برنامج “الراصد”: إنه بعد كورونا ظللنا لمدة عامين في حجر صحي وأخذ لقاحات، فأصبح أغلب الناس متواكلين ولا يأخذون لقاحات الإنفلونزا الموسمية.

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تغير السلالة

وتابع: الفيروس كل سنة تتغير سلالته، فعندما تُصاب بالعدوى العام الماضي، وهذا العام تتغير السلالة فلا يكون لديك أجسام مضادة للفيروس الجديد.

وعن انتشار شائعات أن لقاحات الإنفلونزا التي تقدمها وزارة الصحة تضعف المناعة، قال البلاع: إن وزارة الصحة قطاع حكومي والدولة قائمة على صحة الفرد والمجتمع، وهذا هو الدور الذي تقوم به الوزارة في المساعدة بوقاية الفرد والمجتمع من الأمراض، واللقاح هو خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الأمراض.

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