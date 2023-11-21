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هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل حتى لا يتم وقف صرف مبلغ الدعم عن المستفيدين.

وثيقة العمل الحر

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالاً جاء فيه: هل تؤثر وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ وردت بالقول: في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا للدعم سوف يشملك الدعم.

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ولفت إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية .

اعتراض حساب المواطن

وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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