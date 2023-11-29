أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن أي دخل إضافي للحصول على الدعم في حال انطبقت الشروط.

تأثير ورقة العمل الحر

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه: “هل ورقة العمل الحر تؤثر على دعم حساب المواطن؟”.

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “وعليكم السلام، في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك من خلال الحاسبة التقديرية ⁦ http://Portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.