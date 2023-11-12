هل يتضرر النصر من مشاركة تاليسكا أمام الوحدة ؟

يبدو أن مشاركة اللاعب البرازيلي تاليسكا في مباراة النصر والوحدة أمس في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، قد تحرم النصر من الحصول على نقاط الفوز، وذلك بعد الاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة.

الوحدة يفسر عدم قانونية مشاركة تاليسكا

وقال توفيق تونسي مدير الكرة بنادي الوحدة في تصريحات إعلامية: ” الوحدة تقدم باحتجاج رسمي، لأن تاليسكا شارك بشكل غير قانوني وإيقافه كان لمباراتين، تم إيقافه مباراة واحدة كانت في لقاء الخليج في دوري روشن ثم شارك آسيويًا ثم شارك في لقاء الوحدة، الإيقاف يكون في المسابقات الرسمية السعودية، الوحدة متأكد من صحة احتجاجه ومن حيثيات القرار”.

وأضاف تونسي: ” الخطأ وارد من نادي النصر ومن غيره ومن أي فريق، وكان علي استغلال ميزة مشاركة اللاعب البرازيلي لأنها في مصلحة الوحدة”.

الاحتجاج لن يُقبل

وكان القانوني خالد الشعلان قال عبر حسابه في منصة ” إكس” إن احتجاج نادي الوحدة سيُرفض لأن مشاركة اللاعب البرازيلي مع النصر صحيحة، كونه تم إيقافه في مباراة الخليج وسيتم إيقافه في مباراة الشباب بكأس الملك، وأن مشاركته في مباراة الوحدة كانت صحيحة.

أما القانوني يعقوب المطير فقال: ” مشاركة تاليسكا أمام الوحدة قانونية وغياب اللاعب البرازيلي سيكون في مباراة الشباب في كأس الملك، اللاعب البرازيلي غاب عن مباراة الخليج ونفذ نصف العقوبة، النصف الآخر أو المباراة الأخرى المتبقية له ستكون في كأس الملك، وبيان لجنة الانضباط كان واضحًا بأن مباراة الإيقاف التلقائي ستكون في بطولة كأس الملك طالما النصر لايزال مستمرًا في البطولة”.

وتابع: “احتجاج الوحدة لن يُقبل لأن مشاركة اللاعب البرازيلي صحيحة”.