هل يتنازل لينجارد عن طلباته للانضمام إلى الاتفاق؟

أُثيرت حالة من الجدل لعدم توقيع نادي الاتفاق، مع النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، بعدما قضى فترة معايشة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

لينجارد يتدرب مع الاتفاق

وكان لينجارد قد وصل إلى السعودية في أواخر شهر سبتمبر الماضي، بعدما أصبح لاعبًا حرًا، قبل أن يُقدم نادي الاتفاق في أكتوبر، الشكر له بشكل رسمي على الفترة التي قضاها مع الفريق.

سبب عدم التوقيع مع اللاعب

وكشف رئيس إدارة الإعلام والاتصال في نادي الاتفاق، عمر الجغيمان، عن تفاصيل عدم التعاقد مع النجم الإنجليزي، حيث أكد أن المدير الفني ستيفن جيرارد، أخبر الإدارة بأن اللاعب سيكون في فترة تجربة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: “حتى أن لينجارد لعب معنا بعض الوديات، لكن في النهاية هناك جانب فني وآخر مادي، النادي لم يتفق معه على الماديات وبالتالي شكرناه على الفترة التي قضاها معنا”.

وتابع الجغيمان: “في الوقت الحالي ليس لدينا رغبة في ضمه، لكن ربما تتغير الأمور في الشتاء، ربما يتنازل عن بعض مطالبه ثم نتعاقد معه”.

وقد يتخذ لينجارد قرارًا بالتنازل عن طلباته المالية، من أجل الانتقال إلى صفوف الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، خاصة أنه لم يُجدد تعاقده مع نوتنجهام فورست بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي.