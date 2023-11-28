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شدد على إضافة دخل التابعين

هل يتوقف حساب المواطن بسبب السجل التجاري للزوجة ؟

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
هل يتوقف حساب المواطن بسبب السجل التجاري للزوجة ؟
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لعدم إيقاف صرف الدعم بسبب إغفال مصادر الدخل.

إضافة السجل التجاري

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد المواطنين حول تأثير السجل التجاري باسم الزوجة على استحقاقها للدعم حيث ردت بالقول:” في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة ) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

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وأضافت أنه سيتم احتساب هذا الدخل ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت على رب الأسرة شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم.

دخل التابع

وفي سياق متصل شدد البرنامج على ضرورة إضافة كافة التابعين حتى لا يتم وقف الدعم حيث قال ردًا على سؤال بهذا الخصوص :” يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه ، وفي حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

 

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