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لتدعيم صفوفه بعد إصابة نيمار

هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الهلالية، صفقات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد إصابة النجم البرازيلي نيمار.

الهلال لن يضم لاعب آسيوي

وارتبط اسم الهلال بالتفاوض مع أكثر من لاعب، ولكن الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، أكد خلال برنامج “الحصاد الرياضي” على صعوبة تعاقد النادي مع لاعب آسيوي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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ولفت الدبيخي، إلى أن اللاعبين الآسيويين الذي يحظون بإعجاب مسؤولي الأزرق يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، مؤكدًا أن أندية هؤلاء اللاعبين ترفض رحيلهم في الشتاء، ويفضلون الانتظار لنهاية الموسم.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وأوضح أنه بعيدًا عن النجوم الآسيويين في البريميرليج، لا يوجد أي اسم آخر يلف انتباه إدارة نادي الهلال، مضيفًا: “لذلك من الصعب أن يضم الأزرق لاعبًا آسيويًا في الانتقالات الشتوية 2024”.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، من أبزر الأسماء الآسيوية التي تلعب في الدوري الإنجليزي وارتبطت بالانتقال لدوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

هيونج مين سون
سون – المصدر @premierleague

الزعيم هذا الموسم

ويُقدم الهلال مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، ومجموعته في دوري أبطال آسيا، بجانب التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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