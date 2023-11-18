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يجب التسجيل كعائلة سجين وإضافة رقم الآيبان

هل يمكن لعائلة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن ؟

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
هل يمكن لعائلة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن ؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لعائلة السجين التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

التسجيل كعائلة سجين

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطنة، قالت فيه: “زوجي مستفيد من حساب المواطن ثم سُجن هل نستفيد بشكل تلقائي أم يجب التسجيل”.

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وأضاف أنه يجب التسجيل كعائلة سجين وإضافة رقم الآيبان الخاص بك ليتم تحويل المبلغ لك، وذلك بعد دراسة أهليتك واستحقاقك.

دخل التابعين

وفي سياق متصل أكد البرنامج أنه يجب على المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج؛ حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ولابد من الإفصاح عن دخل التابع ضمن مصادر الدخل وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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